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İyileştirme Sırası Sende
Bağış Hakkında
İmmün Plazma Bağışı Noktaları
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SEN İYİLEŞTİN ŞİMDİ PLAZMA BAĞIŞINLA İYİLEŞTİRME SIRASI SENDE
COVID-19, Çin’in Hubei Eyaleti, Vuhan Şehrinde, 31 Aralık 2019’da başlayan ve daha sonra tüm dünyaya yayılan SARS-CoV-2 virüsüne bağlı bir hastalıktır. Başlıca öksürme, hapşırma gibi damlacık yoluyla yayılmakla birlikte virüs bulaşmış yüzeyler ve eşyalarla temas ile de bulaşabilmektedir. Hastalık hızlı yayılmakta olup, henüz kesin bir tedavisi ya da aşısı bulunmamaktadır.

Herhangi bir hastalıktan iyileşmiş kişilerin kanından elde edilen plazmalar tarih boyunca aşının ilk öncülü olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda immün plazma tedavisi 1900’lerin başından bu yana tıp camiasında bilinen ve uygulanan bir yöntem olup, geçmişte dünyayı etkisi altına alan SARS, MERS, Ebola, Kuş Gribi gibi salgınlarda da uygulanmıştır.

Gelinen süreçte şu an günümüzde Amerika Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) COVID-19 hastalığından iyileşmiş bireylerin kanından elde edilecek immün plazma tedavisini önermektedir ve ülkemiz başta olmak üzere birçok ülkede uygulanmaya başlanmıştır.
İMMÜN PLAZMA BAĞIŞI HAKKINDA
İmmün Plazma tedavisi nedir?
COVID-19 tanısı konulan, tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan Türk Kızılay tarafından toplanan kan plazmasının kritik durumda olan hastalarda kullanılması yoluyla gerçekleştirilen tedavi yöntemidir.
COVID-19 tanısı konulan hastalar için kimler plazma bağışında bulunabilir?
  • Ulusal mevzuata göre tam kan bağışı şartlarını ve COVID-19 İmmün Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi gerekliliklerini sağlayan bağışçılar, 
  • 18-60 yaş arası (19 yaşından gün almış, 61 yaşından gün almamış) bağışçılar,
  • Erkek ya da gebe kalmamış (düşük ve kürtaj dahil) kadın bağışçılar, 
  • Daha önce kendilerine kan transfüzyonu yapılmamış bağışçılar, 
  • COVID-19 hastalığına yakalanmış ve sonrasında iyileşmiş bireyler,
    • Bağışçı adayının COVID-19 hastalığı tanısı aldığına dair laboratuvar test sonucu olmalıdır VE
    • Bununla birlikte;
         - Klinik olarak (Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirti ve bulguları gibi) iyileşmenin üzerinden en az 14 gün geçmiş olması, VE
         - Boğaz ve burun bölgesi dediğimiz nazofarenks sürüntü örneklerinden çalışılmış en az 2 adet PCR test sonucu negatifliğinin (testlerden birisi son 48 saat içerisinde yapılmış olmalı) olması gerekmektedir.
         - Klinik iyileşmenin üzerinden 28 gün geçti ise test negatifliği şartı aranmaz.
  • Bağışçı adaylarının hastalık dönemine ait kayıtları eksiksiz, takip edilebilir ve dökümante olmalıdır
Plazma Bağışı nasıl alınır?
· Uygun bağışçı adayı tıpkı kan bağışında olduğu gibi bağışçı sorgulama formu doldurur ve muayene edilir.

· Uygun olan bağışçı adaylarından aferez denilen yöntemle; kan bağışçısının kanında bulunan ve hastanın ihtiyacı olan kan bileşenleri alınır. Bu işlem 45-60 dakika sürmektedir.

· Bağışçıdan alınan kana laboratuvar testleri uygulanır.
Bu tedavi ücretli mi?
Bu tedavi ücretsizdir. Tüm masraflar Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.
Plazma bağışının, bağışçı için riski var mı?
Bu bağışın sağlık açısından herhangi bir riski bulunmamaktadır. Aferez işlemi esnasında kanın ayrıştırılması için kullanılan setler tek kullanımlık ve sterildir. Setler kapalı sistem olarak çalışır. İşlem esnasında kan cihazla dahi temas etmemektedir.
Bir bağışçıdan ne sıklıkla plazma alınabilir?
İmmün plazma bağışı, iyileştikten en az 14 gün sonra, en fazla 3 (üç) ay içerisinde yapılabilir. İlk bağışın yapıldığı tarih başlangıç tarihi olarak kabul edilerek, en az 10 gün ara ile bir ay içerisinde en fazla 3 kez olmak kaydıyla 3 ay içerisinde toplam 8 kez immün plazma bağışı yapılabilir. Bir bağışçıdan bir ay içerisinde en fazla 1800 ml plazma toplanabilir.
Plazma Bağışı Süreci ve Transfer Süreci nasıl işliyor?
· Covid 19 tanısı aldıktan sonra iyileşen hastaların listeleri T.C. Sağlık Bakanlığı’nca Türk Kızılay ile paylaşılır.

· Plazma bağışı yapılan merkezlerdeki kan hizmetleri görevlilerimiz listede bildirilen bağışçı adayları ile iletişime geçer.

· Gönüllü bağışçı adaylarına randevu verilerek kan merkezlerine davet edilir. Gelme imkanı olmayan bağışçılarımız Kızılay araçlarıyla alınır ve işlem sonrasında evlerine bırakılır.

· Uygun olan bağışçılardan plazma bağışı kabul edilir. Hastanelerden gelen talepler doğrultusunda plazma ürünlerinin transferi gerçekleştirilir.

· Plazma talebi hasta yakını veya hasta tarafından yapılamaz. Kızılay bu taleplere, hastaneler ile Kızılay arasındaki kan talep sistemi üzerinden cevap vermektedir.

İMMÜN PLAZMA İÇİN KAN BAĞIŞ NOKTALARI
Siz de 168 numaralı çağrı merkezimizi arayarak veya immün plazma bağışçı aday formunu doldurarak aşağıdaki kan merkezlerinde bağış yapmak için randevu alabilirsiniz. Bağış noktalarına gelerek, 45 dakika sürecek plazma bağışıyla Koronavirüs’le mücadele eden hastalara umut olabilirsiniz. Kan bağış noktalarını görüntülemek için tıklayınız.
Avrupa Bölge Kan Merkezi
Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi
Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi
Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi
Doğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi
Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi
Ege Bölge Kan Merkezi
Güney Ege Bölge Kan Merkezi
Güney Marmara Bölge Kan Merkezi
İç Anadolu Bölge Kan Merkezi
Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi
Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi
Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi
Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi
Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezi
Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi
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#İnsanlıkKazanacak
Koronavirüs’e karşı mücadele veren binlerce hastanın sana ihtiyacı var. Sen de plazma bağışla, onları yalnız bırakma.
AFEREZDE İLK BAĞIŞÇI
AFEREZ BAĞIŞ AŞAMALARI